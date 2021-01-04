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    • 04.01.2021 21:14
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    • 04.01.2021 21:36
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    112 helikopteri 2 hastanın imdadına yetişti

    ’ın ilçesinde biri doğum hastası, diğeri ise akut apandisit hastası olan 2 vatandaşın imdadına 112 ambulans helikopteri yetişti.

    Sabah
    112 helikopteri hastalar için havalandı

    Bahçesaray Devlet Hastanesinde yatan Ayten Y. isimli gebe hastanın Van'a sevk edilmesi gerektiği bilgisi üzerine, 112 ekipleri harekete geçti. Hastanın Van'a sevki için, Bahçesaray yolunun çığ tehlikesine karşı kapalı olmasından dolayı Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığından yardım istendi.

    Bunun üzerine İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından görevlendirilen ambulans helikopter, hasta ile refakatçisini ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

    APANDİSİT HASTASI İÇİN HELİKOPTER HAVALANDI

    Öte yandan aynı gün Bahçesaray Devlet Hastanesinde yatmakta olan Mehmet Fidan isimli 32 yaşındaki akut apandisit tanılı hasta için Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığından ambulans helikopter talep edildi. İlçeye gelen helikopter aldığı hastayı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

    Her iki hasta da Van'da tedavi altına alındı.

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