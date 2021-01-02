Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, kapının kilitli olması, kapı üzerinde iç tarafta anahtar bulunması ve evin pencerelerinin kapalı olması gibi ayrıntılar nedeniyle olayın intihar olduğu değerlendirdiği ancak cinayet ihtimalinin de araştırdığı öğrenildi.