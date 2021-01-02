Eskiçeşme Mahallesi'nde ikamet eden Kristina Novytska'dan (25) haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Novytska'yı sandalye üzerinde elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin, kapının kilitli olması, kapı üzerinde iç tarafta anahtar bulunması ve evin pencerelerinin kapalı olması gibi ayrıntılar nedeniyle olayın intihar olduğu değerlendirdiği ancak cinayet ihtimalinin de araştırdığı öğrenildi.
Olayın yaşandığı odada ipler, atkı ve mangal kömürü bulundu. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Novytska'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
BAŞ AĞRISI TEDAVİSİ İÇİN UKRAYNA'YA GİTMİŞ
Novytska'nin uzun süredir başında ağrılar olduğu ve tedavi için sık sık Ukrayna'ya gittiği öğrenildi. Kristina Novytska'nın, başındaki dayanılmaz ağrılar nedeniyle intihar edebileceği üzerinde de duruldu. Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 2 kişinin ifadesini alırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
KIRŞAN SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Novytska'nın, ünlü sunucu Alp Kırşan'ın da komşusu olduğu öğrenildi. Kırşan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce karşı sitemizde Rus uyruklu bir kadının cansız bedenine ulaşıldı, savcı bekleniyor" ifadelerini kullandı.