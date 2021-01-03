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    Hayvanat Bahçesi’ndeki 4.5 tonluk 3 dev su aygırı için eş aranmaya başlandı

    Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 3 su aygırına gelin arayışları başladı. Erişkinlik çağlarına gelen ve 4.5 ton ağırlığındaki dev su aygırları için eş arayan hayvanat bahçesi yetkilileri yurt dışındaki hayvanat bahçeleri ile de irtibat halinde olduklarını söyledi.

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ndeki 4.5 tonluk 3 dev su aygırı için eş aranmaya başlandı

    Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan 3 su aygırına gelin arayışları başladı. Erişkinlik çağlarına gelen ve 4.5 ton ağırlığındaki dev su aygırları için eş arayan hayvanat bahçesi yetkilileri yurt dışındaki hayvanat bahçeleri ile de irtibat halinde olduklarını söyledi.

    Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, "İki tür su aygırı var genellikle cüce olan su aygırları bulunuyor hayvanat bahçelerinde. Bizdekiler dev su aygırı olduğu için eş bulmakta zorlanıyoruz ama çalışmalarımız devam ediyor. 3 erkek dev su aygırımız için 3 dişi arıyoruz" dedi.

    EVİ DE VAR İMKANI DA!
    Hem yazlık hem kışlık barınakları var
    Kışlık havuzları ısıtmalı ve lüks
    Her gün 60-64 kilo sebze ve meyve yiyecekleri hazır
    Ağırlıkları 4.,5 ton
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    Telefon : 0342 360 58 40-41-42-43-44-45
    Fax : 0342 360 58 46
    Adres : İçi / GAZİANTEP
    http://www.gaziantepzoo.org

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