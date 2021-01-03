Atletizmde uluslararası düzeyde elde ettiği şampiyonluklarla uzun yıllar Türkiye gündeminde olan Milli Atlet Süreyya Ayhan Kop'un başı Gaziantep'te hediye edilen evi nedeniyle dertte.

2002 yılında Avrupa şampiyonluğunun ardından Gaziantep'te hediye edilen evin müteahhidi iflas etti. Bu nedenle evin tapusunu bir türlü alamayan Süreyya Ayhan, toprak sahibinin bir başkasına devrettiği tapu nedeniyle evini kaybetme endişesi yaşıyor.

Aynı apartmandaki 10 kişi daha Süreyya Ayhan Kop gibi mağdur edilirken, 22 aile de panikte.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Batıkent mahallesinde apartmanda yaşayanlar, mağdur olduklarını ve yetkililerin yardım etmesini istedi.