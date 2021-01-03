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    2002’de Avrupa Şampiyonu olan milli atlet ’a daire şoku

    Belediyesi, 2002’de Avrupa Şampiyonu olan milli atlet ’a daire hediye etti. Ancak müteahhid iflas edince, Ayhan ve 22 aile dairelerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

    Şampiyon şokta

    Atletizmde uluslararası düzeyde elde ettiği şampiyonluklarla uzun yıllar gündeminde olan Milli Atlet Kop'un başı 'te hediye edilen evi nedeniyle dertte.

    2002 yılında Avrupa şampiyonluğunun ardından Gaziantep'te hediye edilen evin müteahhidi iflas etti. Bu nedenle evin tapusunu bir türlü alamayan Süreyya Ayhan, toprak sahibinin bir başkasına devrettiği tapu nedeniyle evini kaybetme endişesi yaşıyor.

    Aynı apartmandaki 10 kişi daha gibi mağdur edilirken, 22 aile de panikte.

    Gaziantep'in ilçesine bağlı Batıkent mahallesinde apartmanda yaşayanlar, mağdur olduklarını ve yetkililerin yardım etmesini istedi.

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    Haberler Yaşam 2002’de Avrupa Şampiyonu olan milli atlet Süreyya Ayhan’a daire şoku