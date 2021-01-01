Alay edercesine polis ve bekçilere konuşan genç, hem dalga geçti, hem de cezaevindeki arkadaşlarına selam gönderdi. Ekiplere, "Biz koşturmayı seviyoruz biliyor musun?" diyen genç, "Benim, tutuklayın beni, alın beni. E tipi kapalı cezaevine selamlar olsun. Yakalayamazdınız da komisere dua edin" dedi.

"KONYALI İBOCAN DEDİN Mİ HERKES TANIR"

Kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına "Sende starsın abi" diyen genç, tekrar ekiplere dönerek, "Dayı aslen ben Konyalıyım. İkametim burada. İbocan dedin mi herkes tanır. Konyalı ibocan" diye konuştu.