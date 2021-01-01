Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 02.01.2021 00:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.01.2021 00:39
    ABONE OL

    li zorda... "Su almaya geldim" siyle almaya giden büfeciye para cezası kesildi

    'de, sokağa çıkma sını ihlal ettiği belirlenen büfe işletmecisinin "su almaya geldim" si işe yaramadı. içmek için iş yeri açan işletmeciye ceza yaptırımı uygulandı.

    Su almaya geldim bahanesiyle içki almaya giden büfeci...

    Şebboy Sokak'ta yaklaşık 20 kişinin sokağa çıkma sını ihlal ettiği ve içildiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

    Ekiplerin geldiğini gören kişiler olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri bu mevkideki bir büfenin açık olduğunu belirledi.

    Işıkları kapalı büfenin içerisinde duran iş yeri sahibi, polislere "su almaya geldim" savunmasında bulundu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Büfe işletmecisine, ekipleri kısıtlamada iş yerini açmaktan, polis ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.

    Bu arada ekipler, büfenin önündeki kapıları kilitli olmayan üç aracı inceledi.

    Araçların sahibi olduğunu söyleyen 4 kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza uygulandı.

    Şüpheli bulunan bir araç çekiciyle otoparka götürüldü.

    Öte yandan, trafik ekiplerinin kavşaklarda yaptığı denetimlerde, belgeleri tam olmayan 6 araca para cezası uygulandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Edirneli zorda... "Su almaya geldim" bahanesiyle içki almaya giden büfeciye para cezası kesildi