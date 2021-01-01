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    • 02.01.2021 00:34
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    Dün bacaklarından vurarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Başkasını sevdiğini söyledi, gitmesin diye vurdum

    ’da yeni yıla dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi . (27) tarafından pompalı tüfekle bacaklarından vurulan (25), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Fahri Küçükcivan'ın emniyetteki ifadesinde “Başkasını sevdiğini söyledi. ‘Başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum” dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

    Başkasını sevdiğini söyledi, gitmesin diye vurdum

    Olay, dün akşam merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Tunç Sokak'ta meydana geldi. Fahri Küçükcivan ve dini nikahlı eşi Selma Taşkömür arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Taşkömür, evden çıktı. Fahri K., evden aldığı pompalı tüfekle eşinin peşinden gitti. Kısa bir süre sonra sokakta yürüyen eşinin yanına yaklaşan Fahri Küçükcivan, art arda 7 el ateş etti. Selma Taşkömür, belinden aşağısına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Genç kadın, acı içinde yardım çağrısında bulunurken Fahri Küçükcivan bir süre pompalı tüfekle eşinin başında bekledi. Daha sonra koşarak, kaçtı.

    KURTARILAMADI

    Ağır yaralanan Selma Taşkömür, olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İki bacağına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Selma Taşkömür, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    "BAŞKASINA GİTMESİN DİYE BACAKLARINDAN VURDUM"

    Olaydan sonra kaçan katil zanlısı Fahri K. ise polis ekiplerince Arabayatağı Mahallesi'nde yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, burada verdiği ifadesinde "Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Akşam da tartışmaya başladık. Tartışma sırasında bana 'Gönlümde başka biri var, onu seviyorum ona gideceğim' dedi. Ben de başkasına gitmesin diye bacaklarından vurdum" dediği öğrenildi. İfadesi alınan Fahri Küçükcivan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

    TUTUKLANDI

    Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni yıla dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi Selma Taşkömür'ü pompalı tüfekle bacaklarından vurarak öldüren Fahri Küçükcivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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    Haberler Yaşam Dün eşini bacaklarından vurarak öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı: Başkasını sevdiğini söyledi, gitmesin diye vurdum