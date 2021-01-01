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    • 01.01.2021 22:54
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    'nın ilçesinde kaçak avlanan kişiye 31 bin 714 lira ceza

    'nın ilçesinde kaçak avlanan kişiye koruma altındaki hayvanı avlama, yasak alanda avlanma ve avcılık belgesinin olmamasından toplam 31 bin 714 lira ceza kesildi.

    Kaçak avlanan kişiye 31 bin 714 lira ceza

    6. Bölge Müdürlüğü Şefliği ekipleri, Köyü yakınlarında silah seslerinin gelmesi üzerine bölgeye ulaştı.

    Ekipler, vurulan yavru yaban keçisini ve kıyafetleriyle sırt çantasını olay yerinde bırakarak köye kaçan avcının yakalanması için çalışma başlattı.

    AV MALZEMELERİNE EL KONULDU
    Kimliği tespit edilen kaçak avcı, ekipler tarafından yakalanarak av malzemelerine el konuldu.

    Kaçak avcıya, koruma altındaki hayvanı avlama, yasak alanda avlanma ve avcılık belgesinin olmamasından toplam 31 bin 714 lira ceza kesildi.

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    Haberler Yaşam Antalya'nın Akseki ilçesinde kaçak avlanan kişiye 31 bin 714 lira ceza