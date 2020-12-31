Türk polisi sadece güvenliği sağlamak için değil kötü günde de vatandaşın yanında olmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Twitter hesabından yeni bir video paylaştı.
Paylaşılan videoda kalp krizi geçiren Günhan isimli yaşlı kadının polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.
Video paylaşılırken "Görev tamam. Karlı yollar bize engel değil... Kalp krizi geçiren Cevahir Teyzemizi hastaneye yetiştirdik. Tebrikler Günhan Filo" ifadeleri yer aldı.
Video sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve retweet aldı.
Olayla ilgili yapılan açıklamada "Van Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi tarafından 30.12.2020 günü saat 18:00 sıralarında, 76 yaşındaki Cevahir Yadikar'ın kalp krizi geçirdiği ancak il merkezine sevkinin kardan kapanan yollar nedeniyle mümkün olmadığı ve ivedi bir şekilde hastaneye ulaştırılması gerektiği bildirildi.
Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne (Günhan Filo) bağlı Sikorsky S70 helikopter ile hasta Cevahir Yadikar ve refakatçisi, Bahçesaray ilçesinden alınararak Van merkezine getirilerek, 112 ekiplerine ulaştırıldı.
Görevini başarılı bir şekilde tamamlayan uçuş ekibi, saat 19.15'te güvenle iniş gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.