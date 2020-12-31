Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 31.12.2020 11:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.12.2020 11:56
    ABONE OL

    Otobüs şoförüne saldıran magandanın saçma sapan bahanesi: Canım sıkıldı

    'da bindiği belediye otobüsü şoförünü darbedip kaçan 22 yaşındaki . kısa sürede yakalandı. 22 yaşındaki genç "Canım sıkıldığı için saldırdırm" dedi. Öte yandan saldırgan gencin 3 gün önce de başka bir otobüsün camını kırdığı ortaya çıktı.

    DHA
    Saldırgan gencin yuh dedirten bahanesi

    Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Sultan Ahmet Caddesi'nde meydana geldi.

    Muhammed Ahmet A., bindiği belediye otobüsünde kimliği açıklanmayan otobüs şoförüne saldırıp, dövdü.

    Daha sonra otobüsten inerek kaçan saldırgan, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı.

    3 gün önce başka bir otobüsün camını kırıp 5 bin lira maddi zarar veren ve 9 suçtan kaydı olan Muhammed Ahmet A. ifadesinde, ''Canım sıkıldığım için saldırdım'' dedi.

    Soruşturma sürüyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Otobüs şoförüne saldıran magandanın saçma sapan bahanesi: Canım sıkıldı