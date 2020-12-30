Edinilen bilgiye göre olay, 16 Mart günü merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi.

"TANIDIĞIM BİR KADIN VAR, ONA GİDELİM"

İddiaya göre, çiftçilik yapan Rafet D. (62), yanında işçi olarak çalışan Kadir A. (31) ile birlikte çit çekmek için çiftliğe gitti. İşlerini tamamladıktan sonra çiftlikten ayrılan Kadir A., Rafet D.'ye "Çok yorulduk. Tanıdığım bir kadın var. Ona gidelim" diyerek, hayat kadınına gitme teklifinde bulundu. Kadir A.'nın teklifini kabul eden Rafet D., işçisiyle birlikte ayarlanan eve gitti.