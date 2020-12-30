Ekspere sokmadan araç alınmamasını öneriyorum. Hava yastığı yerine sünger çıktı. Ben arkadaşım diye bakmadan aldım, satarım diye. Ama öyle olmadı. Herkes bu mağduriyeti yaşayabilir. İnsanların bunu kendi kendine anlaması mümkün değil. Ekspere sokmadan araç alınmasını önermiyorum" diye konuştu.