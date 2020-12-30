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    • Yaşam
    • 30.12.2020 13:46
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    • 30.12.2020 13:55
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    Bakın ne buldu! 3000 lira harcadı plajları altına üstüne getirdi!

    'da etkili olan sağanak yağış sonrası defineciler 'ne indi. 3 bin lira harcayıp aldığı metal dedektörüyle arama yapan definecilerden biri koronavirüs nedeniyle sahile çok inmediğini bu nedenle işlerinin iyi olmadığını söyledi.

    DHA
    3 bin lira harcayıp plajı altüst etti! Bakın ne buldu

    Antalya'da 2 gündür etkili olan sağanağın ardından vatandaşlar sahillere ve parklara akın etti.

    Yağmurun durmasını fırsat bilen vatandaşlar, sahilde oturup deniz manzarası izledi, yürüyüş yaptı.

    Dedektörle değerli eşya arayanlar da Konyaaltı Sahili'ni taradı.

    Elektronik cihazın sesini dinleyerek kumsaldaki metalleri bulan kişiler, ellerindeki kum eleklerini kullanarak, aralarında değerli eşya olup olmadığını kontrol etti.

    Adını vermek istemeyen bir kişi, kullandıkları cihazın 3 ila 5 bin TL arasında satıldığını belirterek,

    "Koronavirüsten dolayı sahile çok turist gelmedi.

    Bu nedenle bizim işlerimiz de iyi değil. Uzun süredir sahili tarıyorum, üç beş bozuk paradan başka bir şey bulamadım.

    Elimdeki cihazı 3 bin TL'ye ikinci el aldım. Fakat verdiğim parayı çıkartamadım" dedi.
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    Haberler Yaşam Bakın ne buldu! 3000 lira harcadı plajları altına üstüne getirdi!