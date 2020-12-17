Kayserı’de vahşet

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde Seda Nur Ş.'nin 1.5 yaşındaki kangal cinsi köpeği işkence edilerek öldürüldü. Kayseri'de yaşayan ve hafta sonu anneannesinin yanına gelen Seda Nur Ş, köpeğinin komşuları olan M.Ö adlı genç tarafından kaçırıldığını söyledi. Seda Nur Ş'nin şikayetinin ardından jandarma 17 yaşındaki M.Ö'nün evine gitti. Sözlü ifadesine başvurulan M.Ö köpeği kendisinin öldürmediğini söyledi.

Bunun üzerine jandarma gözaltı yapmadan evden ayrıldı. Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derniği Başkanı Nilgün Uzel, savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Uzel, "Bu vahşetin peşini kesinlikle bırakmayacağız" dedi.

İYİ Kİ DOĞDUN AYDA



İzmir'deki 6.9 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'e, 4. yaş gününde doğum günü kutlaması yapıldı. Küçük kıza hediye yağdı.

OTOMOBİL UÇTU TEKNEYE ÇARPTI!



Sinop'ta Necdet Dikmen'ın kullandığı araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesiyle uçarak, deniz kıyısındaki balıkçı teknesine çarptı. İtfaiye ekipleri de denize düşmemesi için halata bağladığı aracı, çağrılan vinçle, bulunduğu yerden çıkardı.

89.3 MİLYON DEVRETTİ



6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 89 milyon 322 bin 54 lira devretti. 5 bilen 6 kişi 64 bin 825'er, 4 bilenler bin 641'er, 3 bilenler 124'er, 2 bilenler ise 12 lira alacak.

877 BİN LİRA DEVRETTİ



5+1 bilen çıkmayınca 877 bin lira devretti. 5 bilen 2 kişi 19.469'ar, 4+1 bilenler 540'ar, 4 bilenler 41'er, 3+1 bilenler 24'er, 2+1 bilenler 9'ar, 3 bilenler 7'şer, 1+1 bilenler 4'er, 0+1 bilenler 4'er lira alacak.