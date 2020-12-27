Türk bilim insanı ve BioNTech şirketinin CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüs'ü bitirecek aşıyı geliştirdi. Dün aHaber'e konuk olan profesör, koronavirüs ve koronavirüs aşısına dair önemli detaylar paylaştı.
TÜRKiYE'YE ilk aşamada 550 bin aşı gönderilecek. 2021 yılının başında aşıları göndermeyi planlıyoruz. 4.5 milyon dozu mart ayının sonuna kadar yollamayı hedefliyoruz.
ÜRETiMLERİ Pfizer ile gerçekleştiriyoruz. Aşımızı Türkiye'de de üretme girişimlerimiz var.
İNGiLTERE'DEKi mutasyon (Mutant) henüz aşımız üzerinde test edilmedi. 10 gün içerisinde test edip bu sonucuna ulaşacağız.
MRNA teknolojisi üzerinde 20 yıldır çalışıyoruz. Bunun en büyük avantajı 2-3 hafta içerisinde aşıyı üretim seviyesine getirebiliyoruz.
BİLİMSEL açıdan bu teknoloji bir mihenk taşı. Aşılar kısa süre içerisinde güvenli olarak geliştirilebiliyor. Bu sayede önümüzdeki yıl 1 milyar dozdan fazla aşıyı dünyaya dağıtabileceğiz.
AŞIMIZIN 4 ay koruyuculuğu var. Yan etkileri genel aşılarda olduğu gibi baş ağrısı, aşı olan bölgede ağrı, ve ateş.