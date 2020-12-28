Virüste değişiklik başladıysa aşının da devreye girmesiyle virüs, bizden uzaklaşarak hayatını devam ettirmek isteyecektir. Böyle olursa, zaman içinde lehimize olacak şekilde mutasyonları şu andan itibaren daha fazla bekliyor olacağız. Aşılar üzerinde bu mutasyonun etkisinin olması zayıf ihtimal. Çünkü Covid-19 başka virüse dönüşmedi. Küçük bir mutasyon oldu" görüşündeler.

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