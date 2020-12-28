Hamileyim depresyondayım

Hamileler depresyon ilacı alabilir mi! bunun bebeğe zararı olur mu?

Hamilelerin en büyük kaygılarından biri, tedavi amaçlı verilen depresyon ilaçlarının, bebeklerine zararı olup olmadığıdır. Bu konuda birçok araştırma yapıldı. 2016 yılında yapılan bir araştırmada, anneleri ilaç kullanan çocukların 15 yaşında depresyona girme olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. 2015'teki bir araştırmada, annelerin otizmli çocukları doğurma olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi. 2017'deki araştırmada, antidepresanın yenidoğanların davranışını değiştirmediği tespit edildi. Bir başka çalışmanın yazarı Dr. Eric Oberlander, "Hamilelik sırasında ve sonrasında depresyon, anneler ve çocukları için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Tedavi şarttır" sonucunu buldu. Buna göre bazı hamile kadınlar için tek başına psikoterapi, depresyon semptomlarını hafifletmek için yeterlidir. Diğerleri için antidepresanlar iyileşme için gerekli olabilir. Hamile anneler, tedavi seçeneklerini bir akıl sağlığı uzmanıyla tartışabilir...

MARY G. BARRET/ İLİŞKİ TERAPİSTİ