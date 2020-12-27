Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 27.12.2020 23:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.12.2020 23:06
    ABONE OL

    'da yapan cilere suç üstü

    Son dakika haberi... 'nın Bozkır ilçesinde, ormanlık alanda yapan ciler suçüstü yakalandı. İzinsiz kazı çalışması yaptığı tespit edilen şahıslar gözaltına alınırken beraberlerindeki çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.

    İHA
    Definecilere suç üstü

    Konya'nın Bozkır ilçesinde, ormanlık alanda kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.

    İlçeye bağlı Kayacılar- Cukurkavak Mahallesi Karayolu üzerinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri bölgede araştırma başlattı.

    3 KİŞİ YAKALANDI
    Yapılan kontroller sırasında ormanlık alan içerisinde A.K.(37) ,H.D. (40) ve M.M.Ç. (17) suçüstü yakalandı.

    Define bulmak maksadıyla izinsiz kazı çalışması yaptığı tespit edilen şahıslar gözaltına alınırken beraberlerindeki çok sayıda kazı malzemesine el konuldu.


    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Konya'da kaçak kazı yapan definecilere suç üstü