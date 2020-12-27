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    • 27.12.2020 14:07
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    Son dakika: Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

    Eskişehir’de uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise 2 kilo 100 gram bonzai ve 296 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

    Eskişehir’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

    Eskişehir'de yapılan uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

    Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından Eskişehir'de sokak satıcılarının yakalanmasına ve piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

    Gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise 2 kilo 100 gram bonzai ve 296 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan yasal işlem yapıldı.

    2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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