Kız tarafından evine baskın düzenlendiğini söyleyen damadın annesi H.T. ise, kızın annesi ve babasının sürekli altın ve para istediklerini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Damadın babası altınları isteyen kız tarafına kurşun yağdırdı 2 yaralı