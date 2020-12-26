Yaptığı kahvaltıyla Avrupa'da gündem olan Türk TIR şoförüne jest

İngiltere-Fransa sınırının Dover Limanı'nın ulaşıma kapanmasının ardından, binlerce TIR şoförü otoyolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların içinde Türk şoförler de vardı. İngiliz gazeteleri Türk'ün kahvaltısını manşetlerine taşımıştı.
Bunu gören İngiliz ve Fransız toplam 8 catering şirketi, Türk şoföre yemek servis etti. Fransız catering şirketi Microtraiteur, Türk için en özel Akdeniz mönüsünü hazırladı. Mönüdeki domates çorbasının adı açıklanmayan Türk için özel hazırlandığı açıklandı.
VİRÜS FELÇ ETTİ
İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Wayne Oldham, Covid-19 tedavisi nedeniyle 11 hafta boyunca büyük bir yaşam mücadelesi verdi. Tedavisi sırasında komaya giren hasta, komadan uyandıktan sonra tuhaf bir İskoç aksanıyla konuşmaya başladı. Bu inanılmaz olayın dışında virüsün felç ettiği de ortaya çıktı. İlk kez bir hastanın Coronavirüs nedeniyle ilk kez bir hastanını felç olduğu ve araştırılacağı açıklandı.
YENİDEN DOĞDUM
Amasya'da COVİD-19 nedeniyle 36 gün yoğun bakımda kalan ve 2 kez duran kalbi çalıştırılarak sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Murat Sarı, yaşadıklarını anlattı: Sanki bir boşlukta döndüm. Kabustu. Sadece gözümün önüne çocuklarım geldi. Yeniden doğdum.
KRİZ FIRSAT OLDU
Diyarbakır'da öğretmenlik yapan Figen Gül Coronavirüs'le birlikte eğitime ara verilmesinin ardından evde organik ürün yapmaya başladı. 'Figence' ismiyle 8 ayda markalaştılar.
PİLİÇ CASİNO!
İzmir'in Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesinde tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese yapılan baskında, tavuk çiftliği olarak kullanılmak üzere inşa edilen alanda bulunan 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 201 bin 250 TL para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri, M.T., O.G., İ.D. ve S.K. isimli şahıslara kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamak suçundan gözaltına aldı.
Bunu gören İngiliz ve Fransız toplam 8 catering şirketi, Türk şoföre yemek servis etti. Fransız catering şirketi Microtraiteur, Türk için en özel Akdeniz mönüsünü hazırladı. Mönüdeki domates çorbasının adı açıklanmayan Türk için özel hazırlandığı açıklandı.
VİRÜS FELÇ ETTİ
İngiltere'nin Liverpool kentinde yaşayan Wayne Oldham, Covid-19 tedavisi nedeniyle 11 hafta boyunca büyük bir yaşam mücadelesi verdi. Tedavisi sırasında komaya giren hasta, komadan uyandıktan sonra tuhaf bir İskoç aksanıyla konuşmaya başladı. Bu inanılmaz olayın dışında virüsün felç ettiği de ortaya çıktı. İlk kez bir hastanın Coronavirüs nedeniyle ilk kez bir hastanını felç olduğu ve araştırılacağı açıklandı.
YENİDEN DOĞDUM
Amasya'da COVİD-19 nedeniyle 36 gün yoğun bakımda kalan ve 2 kez duran kalbi çalıştırılarak sağlığına kavuşan 60 yaşındaki Murat Sarı, yaşadıklarını anlattı: Sanki bir boşlukta döndüm. Kabustu. Sadece gözümün önüne çocuklarım geldi. Yeniden doğdum.
KRİZ FIRSAT OLDU
Diyarbakır'da öğretmenlik yapan Figen Gül Coronavirüs'le birlikte eğitime ara verilmesinin ardından evde organik ürün yapmaya başladı. 'Figence' ismiyle 8 ayda markalaştılar.
PİLİÇ CASİNO!
İzmir'in Bayındır ilçesi Havuzbaşı Mahallesinde tavuk çiftliği olarak bildirimi yapılan alanda kumar oynatıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese yapılan baskında, tavuk çiftliği olarak kullanılmak üzere inşa edilen alanda bulunan 46 kişiye kumar oynamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten 201 bin 250 TL para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri, M.T., O.G., İ.D. ve S.K. isimli şahıslara kumar oynamak amacıyla yer ve imkan sağlamak suçundan gözaltına aldı.