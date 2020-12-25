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    • 25.12.2020 16:10
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    • 25.12.2020 16:10
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    Türk kültürünü Hollanda'da tanıtan fenomen

    Hollanda’da yaşayan , Türk kültürünü yansıtan paylaşımlarıyla sosyal medya fenomeni haline geldi. Dünyanın her yerinden takipçisi bulunan Erkan, özellikle Hollandalı gurbetçilerin en çok takip ettiği isim.

    Türk kültürünü Hollanda'da tanıtan fenomen Tülay Erkan

    Ailesiyle Hollanda'da yaşayan , 7 yıl önce hobi amaçlı açtığı Instagram sayfasında sosyal hayatına, çocuklarına, Türk mutfağına ve Hollanda'daki Türklerin yaşamına dair ilgi çekici paylaşımlar yapıyor. Zaman içinde 1.4 milyon takipçi sayısına ulaşan Erkan, bu başarasıyla dünyaca ünlü dev markaların da radarına girdi.

    TAKİPÇİLER İLE MARKALAR ARASINDA BİR KÖPRÜ
    Tülay Erkan sosyal medyada gördüğü ilgi üzerine kurumsal markalarla reklam işbirlikleri yapmaya başladı, ancak bu konuda oldukça seçici. Her reklam teklifini kabul etmediğini belirten Erkan, takipçileri ile markalar arasında bir köprü oluşturduğu için yalnızca güvenilir firmalarla işbirliği yaptığını söylüyor. Bu sayede sosyal medya kullanıcılarının en güvenilir bulduğu fenomenler arasına giren Tülay Erkan, aynı zamanda Hollandalı gurbetçilerin de en çok takip ettiği isim.

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    Haberler Yaşam Türk kültürünü Hollanda'da tanıtan fenomen Tülay Erkan