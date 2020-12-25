Türk kültürünü Hollanda'da tanıtan fenomen Tülay Erkan

Ailesiyle Hollanda'da yaşayan Tülay Erkan, 7 yıl önce hobi amaçlı açtığı Instagram sayfasında sosyal hayatına, çocuklarına, Türk mutfağına ve Hollanda'daki Türklerin yaşamına dair ilgi çekici paylaşımlar yapıyor. Zaman içinde 1.4 milyon takipçi sayısına ulaşan Erkan, bu başarasıyla dünyaca ünlü dev markaların da radarına girdi.

TAKİPÇİLER İLE MARKALAR ARASINDA BİR KÖPRÜ

Tülay Erkan sosyal medyada gördüğü ilgi üzerine kurumsal markalarla reklam işbirlikleri yapmaya başladı, ancak bu konuda oldukça seçici. Her reklam teklifini kabul etmediğini belirten Erkan, takipçileri ile markalar arasında bir köprü oluşturduğu için yalnızca güvenilir firmalarla işbirliği yaptığını söylüyor. Bu sayede sosyal medya kullanıcılarının en güvenilir bulduğu fenomenler arasına giren Tülay Erkan, aynı zamanda Hollandalı gurbetçilerin de en çok takip ettiği isim.