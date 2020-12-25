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    • 25.12.2020 13:23
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    SON DAKİKA: Kağıthane'de korku dolu anlar: Nakliye kamyoneti 10 metreden yere çakıldı!

    Son dakika haberine göre, Kağıthane'de eşya yüklü nakliyat kamyonunun 10 metre yükseklikten boş alana düştü. Eşyaları taşınan kadın gözyaşlarına boğulurken, kamyonetin düştüğü anlar kameralara yansıdı.

    DHA



    İstanbul Kağıthane'de eşya yüklü nakliyat kamyonunun 10 metre yükseklikten boş alana düştü. Eşyaları taşınan kadın gözyaşlarına boğulurken, kamyonetin düştüğü anlar kameralara yansıdı.



    Olay, Kağıthane, Talatpaşa Mahallesi Zeybek Sokak'ta sabah saatlerinde meydana geldi. Merve Kaya isimli kadın, taşınmak için nakliye firmasıyla anlaştı.




    Eşyalar yüklendiği sırada kamyonet birden hareket etti ve yaklaşık 10 metreden boş alana düştü. Kamyonun içinde kimsenin olmaması olası faciayı önlerken, firma çalışanları kamyonetin arkasından koştu.



    Evini taşıyan Merve Kaya eşyaların halini görünce gözyaşlarına boğuldu. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



    Gözyaşlarını tutamayan Merve Kaya, "Hepsi eşimle 3 yıl önce aldığımız eşyalardı. Kağıthane'den Gaziosmanpaşa'ya tanışıyorduk, kamyonun freni boşalmış. Kendilerini dışarı atmışlar. Eşim askerde 35 günü vardı." dedi.




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