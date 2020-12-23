Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 23.12.2020 23:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2020 00:04
    ABONE OL

    Türkiye'den 'deki sel felaketi mağdurlarına yardım eli: 180 çadır ve malzemesi gönderildi

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () 'nin kırsalındaki düzensiz kamplarda yaşanan sel mağdurlarına aracılığıyla 180 çadır ve malzemesi gönderildiğini açıkladı.

    Türkiye'den İdlib'deki mağdurlara yardım eli

    'dan yapılan açıklamada, geçen yılın aralık ayından 2020 yılı mart ayına kadar 'de rejim güçleri tarafından yapılan saldırılar sonucunda 'in güneyindeki yerleşim yerlerinden Türkiye'nin sınır bölgesine yakın noktalara yoğun göç dalgası yaşandığı hatırlatıldı.

    Yaklaşık 1 milyon kişinin bu bölgeye göç ettiği belirtilen açıklamada, bunlardan bir kısmının kiraladıkları arazilerde altyapısız ve düzensiz şekilde 50 ila 100 ailelik kamplar oluşturdukları vurgulandı.

    180 ÇADIR VE İNSANİ YARDIM MALZEMESİ
    Aralık ayında bölgede etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinden İdlib'in Harim bölgesindeki düzensiz kamplarda yaşayanların etkilendiği bildirilen açıklamada, olayın hemen ardından AFAD Müdürlüğü tarafından aracılığıyla 180 çadır ve malzemelerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

    Açıklamada, 2020 yılı başından itibaren bölgedeki barınma ihtiyacına yönelik AFAD koordinasyonunda STK'larla sınır hattına yakın noktalarda düzenli çadır ve briket kamp kurma çalışmalarının devam ettiği, yapımı tamamlanan briket evlere ailelerin yerleştirildiği bilgisi verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Türkiye'den İdlib'deki sel felaketi mağdurlarına yardım eli: 180 çadır ve insani yardım malzemesi gönderildi