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    • 23.12.2020 23:52
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    • 23.12.2020 23:52
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    'de korkunç olay: Yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı

    ’de gelen araç yangını ihbarına giden itfaiye ekipleri, araç içinde yanmış 2 kişinin cesedi ile karşılaştı. olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

    DHA
    Kadıköy'de yanan araçtan 2 kişinin cesedi çıktı

    'un Kadıköy ilçesinde bulunan Hasanpaşa Mahallesi 'ta bir aracın yandığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Söndürülen araçta itfaiye ekiplerinin yaptıkları incelemede araç içinde 2 kişinin yanmış cesedinin olduğunu fark etti.

    Polis olayın meydan geldiği sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Hamidiye Sokak'a çıkan bütün yollar kapatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yanan araçta ve çevrede inceleme yaparak delil araması yaptı.

    Yapılan incelemenin ardından araç içinde yanan iki kişinin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Kurumu morguna kaldırıldı.

    olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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