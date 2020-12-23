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    • Yaşam
    • 23.12.2020 12:11
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    • 23.12.2020 12:14
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    'da den ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

    'da nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Kentte son olarak 56 yaşındaki Kenan Ç.'nin de hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı 6 oldu.

    AA
    Bir ilimizde sahte içkiden ölenlerin sayısı 6 oldu

    Bursa'da sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 6'ya çıktı.

    Sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kenan Ç. (56) hayatını kaybetti.

    DAHA ÖNCE HAYATINI KAYBEDENLER
    Daha önce Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39), Sümer Ç. (51), Mümin A. (41) ve Mehmet S'nin (62) de yaşamını yitirdiği kentte, sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

    19 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
    Bursa'da farklı zamanlarda alkol aldıktan sonra fenalaşan 19 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, bu kişilerden 5'i hayatını kaybetmişti.

    Sahte içkilerin satışıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanmıştı.
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