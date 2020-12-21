İzmir'de İbrahim (41) ve Gülistan Çiçek (28) çifti, Damla Çiçek (10) ve Deniz Fırat Çiçek'in (2) ardından Rüzgar Samet Çiçek'in dünyaya gelmesiyle büyük mutluluk yaşadı. Ailenin üçüncü çocuğu 6 aylık Rüzgar'ın doğduktan sonra bacaklarını oynatamadığı ve başını kaldıramadığı fark edildi. Çocuğa SMA teşhisi konuldu. Rüzgar bebek, nefes alabilmek ve yutkunabilmek için solunum cihazına ihtiyaç duyuyor. Cihazlardan birinin 38 bin lira olduğunu söyleyen işsiz İbrahim Çiçek, bebeğinin yaşama tutunabilmesi için hayırseverlerden destek istedi.

BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYi VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği, kas kaybı hastalığı SMA Tip 2, Tip 3 ilaçlarına erişimde yaşanan sorun çözülürken gözler 24 ayın altındaki bebekler için uygulanan gen tedavisi tartışmalarına çevrildi. Bu yaş grubundaki SMA hastası bebek sayısı 250 olup gen tedavisi tartışmaları hem yargıya hem de Meclis'e taşındı.