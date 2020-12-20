İnsanlık dışı uygulama

Almanya'nın Hessen eyaletinde yaşayan 7 kişilik Akyüz ailesi, gece evlerinin kapısı kırılıp polis tarafından gözaltına alındı. Polisin terör şüphelisi muamelesi yaptığı aile, hiçbir açıklama yapılmadan, özel bir uçakla Türkiye'ye gönderildi. 33 yıldır Almanya'da yaşayan ve 5 çocuğu da Alman vatandaşı olan Mahmut Akyüz, "Bu olayın peşini bırakmayacağız" dedi.

90 MİLYON DEVRETTİ



6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 90 milyon 8 bin 677 lira devretti. 5 bilen 1 kişi 422 bin 537 lira, 4 bilenler bin 798'er lira, 3 bilenler 118'er lira, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.