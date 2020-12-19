Toplumumuzda bu konuda bir bilinç yok. Biz kedilerin sokak köşelerinde öldüğünü görüyoruz. Özellikle son 2 aydır buna çok rastlar olduk" dedi. Bir diğer vatandaş Beste Önzehir ise, "Kedilerin sayısında bir azalma olduğunu gözlemliyorum. Buradaki hayvan severler ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar ama bazı insanlar kedilerden hiç haz almadığı için bir şekilde zehirliyor, bir yerlerini kesiyor. Ana yolda falan ölen kedileri çok görüyoruz" dedi.