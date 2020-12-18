Çeki görünce aldım ve bugün sahibine teslim ettim. Zaten üzerini okudum 270 bin dolar olduğunu görünce şaşırdım. Kendimi o kişinin yerine koydum. O para günümüzde 2 milyonun üzerinde bir paraya denk geliyor. İnsanların hakkı yenmez ben de götürdüm teslim ettim. 'Buyurun ağlayanın malı gülene hayırlı gelmez' dedim ve çekini verdim" diye konuştu.