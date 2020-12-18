Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 18.12.2020 15:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2020 15:04
    ABONE OL

    'da yapımı devam eden inşaatta feci kaza: 4 işçi yaralandı

    'da yapımı devam eden bir inşaatta beton döküm işlemi sırasında kalıp çöktü. Yaşanan kazada 4 işçi yaralanarak İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    Yapımı devam eden inşaatta feci kaza

    'nın İnegöl ilçesinde inşası devam eden binada, beton döküm işlemi sırasında kalıbın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

    İlçeye bağlı Yeniceköy Mahallesi'nde yapımı devam eden H.A'ya ait binada işçiler tarafından hazırlanan kalıp, beton döküldüğü sırada ağırlığa dayanamayıp çöktü. Bu esnada kalıbın altında kalan işçiler Selami A, Mevlüt Ç, Nazmi D. ve Şafi S, yaralandı.

    Çevredeki vatandaşlar tarafından inşaattan çıkartılan işçiler, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Bursa'da yapımı devam eden inşaatta feci kaza: 4 işçi yaralandı