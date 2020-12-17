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    • 17.12.2020 12:04
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    • 17.12.2020 12:07
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    Ankara'da telaffuzu zor olan 'nın ismi olarak değiştirildi

    Ankara kararıyla  zor telaffuz edilen ""nın ismi, "" olarak değiştirildi.

    AA
    O ilimizde telaffuzu zor olan bulvarın ismi kısaltıldı

    Ankara Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili bir yazılı açıklama yaptı.

    Yapılan açıklamaya göre; Çankaya ilçesi Ahmet Taner Kışlalı ve Çayyolu Mahallesi sınırlarında bulunan

    "Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı"nın ismi bölgede yaşayanlarca zor telaffuz ediliyordu.

    Vatandaşların şikayeti üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında alınan kararla,

    1997'den itibaren kullanılan bulvarın yeni ismi "Bangabandhu Bulvarı" oldu.

    Fen İşleri Daire Başkanlığı Numarataj Şube Müdürlüğü ekipleri Valilik onayının ardından bulvarın yeni ismini taşıyan levhanın montajını yaptı.

    Levhanın değiştirildiğini gören mahalle sakinleri ve esnaf,

    memnuniyetlerini dile getirdi.
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    Haberler Yaşam Ankara'da telaffuzu zor olan Bangabandhu Şeyh Muciburrahman Bulvarı'nın ismi Bangabandhu Bulvarı olarak değiştirildi