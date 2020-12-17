Olay, dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezinde meydana geldi. Sosyal medya hesabından swinger (eş değiştirme) ilanı veren bir çifti takibe alan ekipler çift ile iletişime geçerek görüşmek istedi. Bunun üzerine ekipler polis olduklarını gizleyerek G.G. isimli kadın ve eşi M.G. ile bir parkta buluştu.

Evli çift, polis ekiplerine sosyal medya hesabının kendilerine ait olduğunu belirtirken, haklarında Türk Ceza Kanununun 226. maddesi gereği müstehcenlik suçundan şüpheli olarak işlem yapılıp tahkikat başlatıldı.