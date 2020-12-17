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    • 17.12.2020 17:15
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    'da operasyonu! Eş değiştirme ilanı vererek müstehcen görüntüler paylaştılar

    Son dakika haberi... 'da, olarak bilinen eş değiştirme rezaleti patlak verdi. Kimliklerini gizleyen Afyonkarahisar polisi, hesabından eş değiştirme ilanı vererek müstehcen görüntüler paylaşan ile buluşup suçlarını itiraf ettirerek haklarında yasal işlem başlattı.

    İHA
    Swinger rezaleti! Müstehcen görüntüler...

    Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. hesabından (eş değiştirme) ilanı veren bir çifti takibe alan ekipler çift ile iletişime geçerek görüşmek istedi. Bunun üzerine ekipler polis olduklarını gizleyerek G.G. isimli kadın ve eşi M.G. ile bir parkta buluştu.

    , polis ekiplerine sosyal medya hesabının kendilerine ait olduğunu belirtirken, haklarında Türk Ceza Kanununun 226. maddesi gereği müstehcenlik suçundan şüpheli olarak işlem yapılıp tahkikat başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Afyonkarahisar'da swinger operasyonu! Eş değiştirme ilanı vererek müstehcen görüntüler paylaştılar