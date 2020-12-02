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Sapkın etkinliğe katılmak için sıraya girdiler! 300 kişilik swinger partisi ortalığı karıştırdı

Dünya koronavirüsle zorlu bir mücadele verirken, virüsün vurduğu ülkede kasım ayında gerçekleşen sapkın etkinliğe katılmak için yüzlerce kişi sıraya girdi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı swinger partisi yetkilileri, etkinliğin kurallara uygun bir şekilde düzenlendiğini iddia etti. Ancak sonuç bunun aksini gösterdi. Koronavirüs testleri pozitif çıkanlar yavaş yavaş kendini gösterirken, organizatörler "Etkinliğimizden sonra kaç kişinin koronavirüs testi yaptırdığına veya kimlerin pozitif çıkıp da bize söylemediğine dair hiçbir fikrimiz yok." ifadelerini kullandı. İşte dünyayı hayrete düşüren haberin detayları...

02.12.2020 09:33 - Son Güncelleme: 02.12.2020 09:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





