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Sapkın etkinliğe katılmak için sıraya girdiler! 300 kişilik swinger partisi ortalığı karıştırdı

Dünya koronavirüsle zorlu bir mücadele verirken, virüsün vurduğu ülkede kasım ayında gerçekleşen sapkın etkinliğe katılmak için yüzlerce kişi sıraya girdi. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı swinger partisi yetkilileri, etkinliğin kurallara uygun bir şekilde düzenlendiğini iddia etti. Ancak sonuç bunun aksini gösterdi. Koronavirüs testleri pozitif çıkanlar yavaş yavaş kendini gösterirken, organizatörler "Etkinliğimizden sonra kaç kişinin koronavirüs testi yaptırdığına veya kimlerin pozitif çıkıp da bize söylemediğine dair hiçbir fikrimiz yok." ifadelerini kullandı. İşte dünyayı hayrete düşüren haberin detayları...

02.12.2020 09:33 - Son Güncelleme: 02.12.2020 09:33
Sapkın etkinliğe katılmak için sıraya girdiler! 300 kişilik swinger partisi ortalığı karıştırdı

Koronavirüsle ilgili dünyayı şoka uğratan haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Virüsün vurduğu ABD'de kasım ayında gerçekleşen sapkın etkinliğe katılmak için sıraya girdiler. Swinger partisine 300 kişi katıldı. Organizatörler, etkinliğin kurallara uygun bir şekilde düzenlendiğini iddia etti. Ancak sonuç bunun aksini gösterdi. İşte Milliyet'te yer alan habere göre dünyayı hayrete düşüren haberin detayları...

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Sapkın etkinliğe katılmak için sıraya girdiler! 300 kişilik swinger partisi ortalığı karıştırdı

Dünyaya diz çöktüren yüzyılın kabusu koronavirüs, hız kesmeden yayılmaya devam ediyor. Sıfır noktası Çin'in Wuhan kenti olan virüste, vaka sayısı 64 milyonu aştı.

Sapkın etkinliğe katılmak için sıraya girdiler! 300 kişilik swinger partisi ortalığı karıştırdı

Neredeyse her ülkede görülen salgından hem vaka hem de ölü sayısı açısından en kötü etkilenen ülke olan ABD'de 14 milyonu aşkın enfekte kişi bulunuyor.

Sapkın etkinliğe katılmak için sıraya girdiler! 300 kişilik swinger partisi ortalığı karıştırdı

Ülkede Florida eyaleti, yeni tip koronavirüs vaka sayısında Teksas ve California'dan sonra ülkede 1 milyonu geçen üçüncü eyalet oldu.

Sapkın etkinliğe katılmak için sıraya girdiler! 300 kişilik swinger partisi ortalığı karıştırdı

Gece yarısı gelen habere göre Florida'da toplam vaka sayısı 1 milyon eşiğini geçerek 1 milyon 8 bin 166'ya ulaştı. Eyalette Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 18 bin 683 oldu.

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