Günümüz pitonlarının öncülerinin evrimsel kökenlerinin nerede olduğu bilinmezken, Paleontolog Krister Smith "Analizlerimiz, bunların Avrupa'da da geliştiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı. Araştırma enstitüsüne göre pitonlar altı metreden uzun ve dünyanın en büyük yılanları arasında yer alıyor.

İKLİM SOĞUDUKÇA AVRUPA'DAN KAÇTILAR

Bugün çoğunlukla Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yaşıyor. Bulgular, küresel iklim soğudukça Avrupa'dan kaçtıklarını gösteriyor.