Telegram çöktü mü sorusu hakkındaki araştırmalar özellikle saat 16.20 sonrası artışa geçti. Uygulamayı kullananlar bağlantı problemleri yaşadığına dair bildirimde bulunuyor. Mesajlaşma uygulamasında dakikalardır hiçbir işlem yapılamıyor. Peki, Telegram çöktü mü? Telegram ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ?
On binlerce kullanıcı uygulamada problem olması nedeniyle uygulamayı kullanamıyor. Telegram sorununun neden kaynaklandığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Sorunun ilerleyen dakikalarda düzeleceği tahmin ediliyor. Konuya dair Telegram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.
İşte Telegram canlı arıza haritası;
TELEGRAM ARIZA HARİTASI
TELEGRAM HAKKINDA
Telegram, çoklu platform desteği sunan, güvenli anlık mesajlaşma servisidir. Rus programcısı Pavel Durov tarafından yaratılmıştır. Telegram istemcileri hem mobil (Android, iOS, Windows Phone, Ubuntu Touch) hem de masaüstü sistemleri (Windows, OS X, Linux) için mevcuttur. Ağustos 2013'te yayın hayatına başlamıştır.
Kullanıcılar birbirleri arasında metin mesajı, fotoğraf, video, ses kaydı, sticker ve 2 GB'a kadar dosya paylaşımı yapabilmektedirler. Geliştiricileri ayrıca Kasım 2016'da Telegraph isminde, kullanıcıların çeşitli formattaki içerikler oluşturmalarını ve hikâye yazmalarını sağlayan bir uygulama hazırlamıştır.
4 Kasım 2014'te Telegram, Telegram kurucularının aralarında konuştuğu mesajlara erişebilen kişiye $300.000 ödül vereceği bir yarışma düzenledi. 11 Şubat 2015'te yarışma bitti ve kazananı olmadı. Ayrıca Telegram, hükümetler dahil olmak üzere hiçbir 3. partiyle bugüne kadar veri paylaşmamıştır.
ÖZELLİKLER
Bulut tabanlı mesajlaşma. Bu sayede yazılım, her platformda saniyeler içerisinde karşınıza gelir, içerik eşleştirilir.
Telefon numarası ile kayıt olunur. Ancak istenilen irtibatlarda telefon numarası verilmeden kullanıcı adı ile görüşme yapılablir.
Gizli sohbet imkânı (İngilizce arayüzde "secret chat"). Telegram, gizli mesajlaşmalardaki yazışmaları ve medya dosyalarını sunucularında saklamaz. Ayrıca bu mesajlar için sistem günlüğü (metaveriler) de tutulmaz. Böylece, Telegram bile sizin kime ve ne mesaj gönderdiğinizi bilemez.
Kendini imha edebilen süreli mesajlar. Gönderilen bir mesaj dilenirse belirlenen bir süre sonunda karşılıklı her iki cihazdan otomatik silinebilir.
Bir mesajı – içeriği sildiğinizde karşı taraftan da otomatik silinmesi
İletinin üçüncü taraflara iletilmesinin engellenmesi
Ekran görüntüsü alındığında karşıdaki kişiye, sohbette iki kişinin de görebileceği şekilde uyarı olarak bildirme
Gizli sohbet (secret chat) olmayan mesajlaşmaları ise sunucularında saklar.
Masaüstü uygulaması (Windows, Linux, OS X) ya da web sayfası üzerinden kullanılabilir. Ayrıca Windows için taşınabilir sürümü mevcuttur. Masaüstü sürümleri, "Gönder" menüsüne Telegram seçeneğini ekler. Masaüstü sürümlerinde "Secret Chat" özelliği kullanılamaz.
Belge ya da farklı biçimlerde her türlü dosyayı gönderebilme. Dosya boyutu 2 GB'ı aşamaz. Toplam paylaşılan / gönderilen dosya adedinde sınır yoktur.