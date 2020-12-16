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    • 16.12.2020 16:47
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    • 16.12.2020 16:47
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    İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı da paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi

    İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı , da paylaştığı bir fotoğrafta yanında iki kişinin olmasına rağmen maske takmadığı görüldü. Ergün'e bu nedenle 900 TL idari para cezası kesildi.

    İHA
    Müdür yardımcısı bu fotoğraf nedeniyle 900 TL ceza yedi

    Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde müdür yardımcısının maske takmaması üzerine 900 TL para cezası kesildiği bildirildi.

    İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "14.12.2020 tarihinde il müdürlüğümüz sosyal medya sayfasında paylaşılan görüntüde maske takmayan kurumumuz yetkilisi hakkında 1593 Sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince 900 TL idari para cezası uygulanmış ve gerekli uyarılar yapılmıştır" denildi.

    Ceza kesilen yetkilinin sosyal medyadan paylaşılan tutanakta İl Müdür Yardımcısı Vedat Ergün olduğu dikkat çekti.
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