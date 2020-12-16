Kocaeli Kartepe'de lise öğrencisi Burak Erkanlı babasının 2003 model otomobilini akıllı arabaya çevirdi





"BİR HEVESTİ, BEN DE YAPABİLİR MİYİM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Yaptığı proje ile ilgili bilgiler veren Burak Erkanlı, "11. sınıf lise öğrencisiyim. Böyle bir proje yaptım. Öncelikle bir hevesti, ben de yapabilir miyim diye düşündüm. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu Bilim Merkezinde iki aylık yazılım eğitimi aldım.