BİLİNÇSİZ VİTAMİN KULLANIMINDA OLUŞABİLECEK SAĞLIK SORUNLARI

C ve D vitaminlerinin bilinçsiz kullanımı sonucu oluşabilecek sağlık sorunlarına da değinen Saydan, şunları kaydetti: "C vitamini suda eriyen vitamindir, fazlası böbreklerden idrarla dışarı atılır. Eğer uzun süreli ve yüksek dozda kullanılırsa böbrek taşı oluşabilir. C vitamininin bilinçsiz kullanımı Akdeniz anemisi (talasemi) olan kişilerde demir birikimine bağlı kalp yetmezliği ve demir zehirlenmesine, organ nakli hastalarında kullanılan ilaçların etkisini azaltarak organ reddine, kan sulandırıcı ilaçların etkisini azaltarak inme ve felce yol açabiliyor.