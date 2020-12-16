D vitamini ise yağda eriyen bir vitamindir ve hormon benzeri görevleri bulunduğundan vücuttan atılmaz ve birikir. Bu vitaminin bilinçsiz kullanımı ise D vitamini zehirlenmesine yol açtığı gibi damar sertliği, ağır hipertansiyon ve tüberküloz hastalarında ölüme kadar varan ciddi risklere ve böbrek yetmezliğine yol açabiliyor. Bu sebeple bu vitamin mutlaka kandaki düzeyine bakılarak kullanılmalıdır."