İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.
SON İHTİYAÇLARINI TAMAMLADILAR
Avcılar'daki Marmara Caddesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar kısıtlamaya dakikalar kala son ihtiyaçları için alışverişlerini tamamladı.
Saat 21.00'de başlayan kısıtlama sonrası kentteki cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.
DENETİM YAPILDI
Kısıtlama sonrası polis ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarında denetim yaptı.