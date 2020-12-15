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    • Yaşam
    • 15.12.2020 22:22
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    • 15.12.2020 22:22
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    Sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte 'da cadde,

    'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası cadde, .

    AA
    İstanbul'da sokak ve meydanlar sessizliğe büründü

    'da sokağa çıkma kısıtlamasından önce evlerine dönmek isteyen vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu.

    SON İHTİYAÇLARINI TAMAMLADILAR
    Avcılar'daki Marmara Caddesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde hareketlilik yaşandı. Vatandaşlar kısıtlamaya dakikalar kala son ihtiyaçları için alışverişlerini tamamladı.

    Saat 21.00'de başlayan kısıtlama sonrası kentteki cadde, .

    DENETİM YAPILDI
    Kısıtlama sonrası polis ekipleri oluşturdukları kontrol noktalarında denetim yaptı.

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