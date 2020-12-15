Veysel Emre'nin kanlar içerisinde yattığını gören çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Veysel Emre'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Veysel Emre'nin cansız bedeni, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada evlerinin balkonuna çıkan özellikle yaşı küçük mahalle sakinlerinin, polisin çalışmasını izlemesi dikkat çekti.

POLİS MERKEZİNE TESLİM OLDU