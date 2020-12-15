Kadına şiddet çoğaldı. İstanbul Şişli'de 9 Aralık'ta erkek arkadaşı M.H.B. tarafından ve darp edilme anlarını sosyal medyada paylaşan Tuğba Erçakar'ın arkadaşı Ceylan A. yaşadıklarını a nlattı: "Evime zorla gitti. Ne olduğunu anlamadım. O an kızı dövmeye başladı. 'Seni öldüreceğim, seni de öldüreceğim' diyerek 'ikinizi de öldüreceğim' dedi. Şu an evimde ben çok tedirginim. Sanki o duvarı aşıp gelecek gibi. Gerçekten o andaki yaşadığım duygular o vazoyu kaldırıp kafasına indirebilirdim. Ama bir yandan aklıma Kadir Şeker geliyor, bir yandan cezaevi. Çok arada kaldım. Arkadaşımın öleceğini düşünerekten bir yandan içeri girerim korkusuyla. Bu insandan korkuyorum, sesimi duyun." İki kez gözaltına alınan şüpheli ise serbest kaldı.