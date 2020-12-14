Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.12.2020 14:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2020 14:57
    ABONE OL

    'te hareketli anlar! Denizde bulundu

    'te balık avlamak için deniz kıyısına gelen bir vatandaş, suyun üzerinde bir erkeğe ait ceset gördü. İhbar sonrası olay yerine gelen ekipler cesedi denizden çıkardı.

    Pendik'te hareketli anlar! Denizde bulundu

    'te denizden bir erkeğe ait ceset çıktı. Pendik'te balık avlamak için denize kıyısına gelen Bilal Ozan Dalbant, bir erkeğe ait cesedi gördü. Dalbant sahilde balık tutanlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Deniz polisi olay yerine gelerek denizdeki cesedi karaya çıkardı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinde cesedin üzerinden Nedim Aydemir'e ait olduğu belirtilen kimlik çıktı. Polisin incelemelerinin ardından ceset, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Pendik'te hareketli anlar! Denizde bulundu