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    • 14.12.2020 14:02
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    • 14.12.2020 14:02
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    ? Sorusunun yanıtı gündemde sıkça araştırılıyor. Günlük hayatta cümle içeerisinde çok fazla kullanılan bu kelime yazılarda da çok fazka görülüyor. Peki ? Kullanmadan önce kelimelerin doğru yazılışına bakarak kullanmak önem taşıyor, böylelikle hem cümleler bozuk olmuyor hem de doğru anlamıyla yer verilmiş oluyor. İşte hiçkimsenin doğru yazılışı…

    takvim.com.tr
    Hiç kimse nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre hiç kimse bitişik mi ayrı mı yazılır?

    Türkçe'de yanlış olarak yazılan bazı kelimeler vardır bunlardan biri de hiçkimsedir. Hiç kimse nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre hiç kimse bitişik mi ayrı mı yazılır? Sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Türk Dil Kurumu'nun (TDK) sitesi bu nedenle çok sık ziyaret ediliyor. Hiç kimse yazılışı, doğru kullanım şekillerine örnek cümleleri haberimizde bulabilirsiniz.

    HİÇ KİMSE NASIL YAZILIR?

    Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre hiç kimse nasıl yazılır sorusuna aşağıda cevap verdik. Yazımı konusunda kararsız kaldığınız bu sözcüğün doğru yazılışının yanı sıra cümle içinde kullanılmış örneklerine de bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

    TDK YAZIMI HİÇ KİMSE BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

    Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre 'hiç kimse' ayrı olarak yazılmalıdır. Günümüzde birçok kişi bu sözcüğü birleşik olarak kullanır ve hataya düşer.

    Hiç kimse (doğru kullanım)

    Hiçkimse (hatalı kullanım)

    CÜMLE İÇİNDE ÖRNEKLER

    Hiç kimse seni benim kadar fazla sevemez! Doğru

    Akşam ki maçı izlemeye rakip takımdan hiçkimse gelmedi. Yanlış
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