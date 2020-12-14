Hiç kimse nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre hiç kimse bitişik mi ayrı mı yazılır?

HİÇ KİMSE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'ndan alınan bilgilere göre hiç kimse nasıl yazılır sorusuna aşağıda cevap verdik. Yazımı konusunda kararsız kaldığınız bu sözcüğün doğru yazılışının yanı sıra cümle içinde kullanılmış örneklerine de bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

TDK YAZIMI HİÇ KİMSE BİRLEŞİK Mİ, AYRI MI YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre 'hiç kimse' ayrı olarak yazılmalıdır. Günümüzde birçok kişi bu sözcüğü birleşik olarak kullanır ve hataya düşer.