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    • Yaşam
    • 13.12.2020 13:14
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    • 13.12.2020 13:14
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    Kumarhaneye çevrilen eve baskın! 13 kişiye ceza yağdı

    ’un Bafra ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında, kumar oynarken yakalanan 3'ü kadın 13 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplamda 47 bin 200 TL idari para cezası uygulandı. Ekiplerce, hattı çekilen evde, ruhsatsız tüfek, çok sayıda iskambil kâğıtları, ve 1,5 kilo kubar esrar maddesine de el konuldu.

    Kumarhaneye çevrilen eve baskın! 13 kişiye ceza yağdı

    İlçeye bağlı Azay Mahallesi'nde bir evde alkol ve uyuşturucu kullanılıp, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

    Dikkat çekmemek için sivil ekiplerin girdiği mahallede, bahse konu eve baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramada 3'ü kadın 13 şüphelinin, birçok masada kumar oynadığı belirlendi. Ekiplerce, hattı çekilen evde ayrıca ruhsatsız tüfek, çok sayıda iskambil kâğıtları, ler ve 1,5 kilo kubar esrar maddesine de el konuldu. Baskında, 13 kişiye hıfzısıhha kanuna aykırı hareket etmekten toplamda 47 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.

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    Haberler Yaşam Kumarhaneye çevrilen eve baskın! 13 kişiye ceza yağdı