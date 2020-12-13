Kumarhaneye çevrilen eve baskın! 13 kişiye ceza yağdı

İlçeye bağlı Azay Mahallesi'nde bir evde alkol ve uyuşturucu kullanılıp, kumar oynatıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Dikkat çekmemek için sivil ekiplerin girdiği mahallede, bahse konu eve baskın düzenlendi. Adreste yapılan aramada 3'ü kadın 13 şüphelinin, birçok masada kumar oynadığı belirlendi. Ekiplerce, kaçak elektrik hattı çekilen evde ayrıca ruhsatsız tüfek, çok sayıda iskambil kâğıtları, alkollü içecekler ve 1,5 kilo kubar esrar maddesine de el konuldu. Baskında, 13 kişiye hıfzısıhha kanuna aykırı hareket etmekten toplamda 47 bin 200 TL idari para cezası uygulandı.