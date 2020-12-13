20 metrelik uçurumda 15 saat! Kocası yaşamını yitirdi, dehşet anlarını anlattı





"14 SAAT BOYUNCA ORMANDA YALNIZ BAŞINA KALDILAR"

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Gün'ün oğlu Selçuk Gün ise, "Annem ve babam, perşembe gecesi yatsı namazının ardından evimize giderken Belyaka köyünde kaza geçiriyorlar. Motorla şarampole yuvarlanıyorlar. Babam motorun altında kalıyor, karnına da küçük bir dalın battığı söyleniyor. Babam bir türlü motoru üzerinden kaldıramıyor, annemden yardım istiyor. Motorun selektörünü açıp yardım istiyor, kornasına basıyorlar. Annemle sabaha kadar oturup muhabbet ediyorlar. Burada birçok çile çekildi. 14 saat boyunca ormanda yalnız başına kaldılar. Ortalama 20-30 metrelik uçurum var. Babam, 11-12 metresinde, ağaçla motor arasında sıkışıp kalmış. Annem ise kaza sırasında motorun üzerinden uçarak defalarca takla atıp 20-30 metre uçuruma yuvarlanmış. Babam, 'yanıma gel, bana yardım et' diyor. Bir türlü annem yardım edemiyor, yokuştan yukarı çıkamıyor. Can havliyle gecenin karanlığında çıkamıyor. Gece boyunca yanına iki defa çıkabilmiş, yardım getirmeye giderken bir kez daha yuvarlanıyor. Burada yolu bulamıyor. Nitekim babama da yardımcı olamıyor. İkisi de bu arada bağırıyor bize yardım edin diye. Kornoya basıp selektör de yakıyorlar ama kimse duymuyor" şeklinde konuştu.