20 metrelik uçurumda 15 saat! Kocası yaşamını yitirdi, dehşet anlarını anlattı

"'BENİ KURTAR' DEDİ AMA BEN ONA YARDIM ULAŞTIRAMADIM"

Aracın bir anda yuvarlandığını söyleyen Zarife Gün, "İki takla attı, üçüncü taklayı atınca 'Allah'ım' dedim sonra araba durdu. Eşim başladı ağlamaya, sonra benden yardım istedi. Ben yardım ulaştıramadım. 'Beni kurtar, bu dalı kes, yan tarafa doğru git, ne yap et bir çözüm bul' dedi. Ben bulamadım, Allah'tan yardım istedim. Hiçbir yırtıcı hayvan yanımıza gelmedi, olduğumuz yerde sabaha kadar hayvanlar bağırdı. 'Aşağıya doğru gidip bir çözüm yolu bul. Belki başka yerlerden ulaşırsın' dedi. Ben aşağıya doğru giderken düştüm. 'Dikkat et, fazla aşağıya gitme. Denize gidersin' dedi. Döndüm oradan. Her yer kayıyor. Ben ne yaptıysam bir türlü ulaşamadım. Sürekli, 'gel beni kurtar' diye çağırıyordu. Korna çalıyoruz, bağırıyoruz, bir süre geçince tekrar bağırıyoruz, 'Yardım edin can kurtaran yok mu?' diyoruz. Araçlar hızla geçiyor" dedi.