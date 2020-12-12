Yol ve metrobüs bariyerlerinin büyük hasar aldığı kazada bazı asfalt bölümleri büyük parçalar halinde koparak yola savruldu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan TIR içindeki sürücü Ekrem A., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.