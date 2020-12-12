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    • Yaşam
    • 12.12.2020 16:47
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    • 12.12.2020 16:47
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    'te evin içinde yetiştiren bir kişinin kurduğu sistem polisleri bile şaşırttı

    'in Şahinbey ilçesine yetiştirilen bir eve baskın düzenleyen narkotik ekipleri evin içinde gördükleri sistem karşısında şaşırdı. Eve yapılan baskında 3 kilo 170 gram esrar ele geçirildi.

    İHA
    Polisler bile şaştı kaldı

    Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uyuşturucuyla mücadelesi sürüyor.

    3 KİLO 170 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
    Şahinbey ilçesine bağlı Saçaklı Mahallesi'nde bir evde özel ışıklandırma ve havalandırma sistemi kurarak esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler tespit edilen adrese baskın düzenledi. Operasyonda 3 kilo 170 gram ve esrar üretmek amacıyla kurulan sistem ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

    EVİN BİR ODASINI ESRAR İÇİN DÜZENLEDİ!
    Evin iç kısmında bulunan bir odayı esrar yetiştirmek için düzenleyen zanlının oda sıcaklığını düzenlemek için odaya klima ve ısıtıcı takması dikkat çekti. Odayı özel aydınlatma ışıklarıyla aydınlatan şüpheli odanın duvarını ise yalıtım malzemesiyle kapladığı görüldü.
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