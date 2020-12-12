Denizli'ye getirilen şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Yolda yardım isteyen Sedef Y.'nin 8 suç kaydı tespit edilirken Duygu S.'nin 25 suç kaydı olduğu, 4 kez açık cezaevinden firar ettiği, Sibel Ö.'nün 31 suç kaydının bulunduğu, 10 kez cezaevinden firar ettiği, Ali Ç.'nin 2, Elem Z.'nin 10 ve Engin Z.'nin ise 29 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Mersin'den yola çıkan zanlıların Adana, Ceyhan, Erdemli, Silifke, Ankara, Sivas, Gaziantep ve Antalya'da da benzer suçlara karıştıkları belirtildi.