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    • 12.12.2020 18:08
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    • 12.12.2020 18:21
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    sini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti: Öldür beni, öldürmezsen ben senin canını alacağım, öldür oğlum beni

    'da, Ahmet D.’nin (21), bıçakla rehin aldığı si Nergiz D. polis tarafından kurtarılırken, gözaltına alınan ölüm tehditleri savurdu.

    AJANSLAR
    Annesini rehin alan genç tehditler savurdu

    Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İmamoğlu Sokak üzerinde ailesi birlikte yaşayan Ahmet D., annesini rehin aldı.

    Bağırma seslerini duyan komşular polis ekiplerine bildirdi.

    Gelen polis eve operasyon düzenleyerek önce anne Nergiz D.'yi kurtardı. Daha sonra polis tarafından ikna edilen Ahmet D., bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

    "ÖLDÜRMEZSEN BEN SENİN..."

    Evden çıkarılırken, tehditler savuran Ahmet D. "Öldür beni, öldürmezsen ben senin canını alacağım. Öldür oğlum beni" dedi.

    Ahmet D., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

    Polis merkezine götürülen anne oğlu A.D. hakkında şikayetçi oldu.

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