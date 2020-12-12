Evden çıkarılırken, tehditler savuran Ahmet D. " Öldür beni, öldürmezsen ben senin canını alacağım. Öldür oğlum beni " dedi.

Gelen polis eve operasyon düzenleyerek önce anne Nergiz D.'yi kurtardı. Daha sonra polis tarafından ikna edilen Ahmet D., bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti: Öldür beni, öldürmezsen ben senin canını alacağım, öldür oğlum beni